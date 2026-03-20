Weinheim – „Ohne Sicherheit keine Wohlfühlstadt“ – Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim mit Rückblick und wichtigen Ehrungen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Weinheims Bürgerinnen und Bürger leben ziemlich sicher, denn in der Stadt gibt es eine starke und einsatzfähige Feuerwehr. Das bescheinigte jetzt bei der Jahreshauptversammlung auch Bürgermeister Andreas Buske, der als Technischer Bürgermeister auch Feuerwehrdezernent ist. Neulich hat Buske recherchiert, woran sich eine „Wohlfühlstadt“ festmacht – ein Attribut, das man Weinheim zuschreibt. „Ganz klar“, beschrieb er bei den Brandschützern im Feuerwehrzentrum, „das ist in erster Linie Sicherheit“. Und daran habe eben die Weinheimer Feuerwehr einen sehr großen Anteil. Der Slogan „Unsere Freizeit für Eure Sicherheit“, so Buske, treffe daher genau die Wahrheit. Die Ansprache des Bürgermeisters – in Anwesenheit etlicher Gemeinderatsmitglieder – war nur ein Teil einer großen Wertschätzung für die Wehr und ihr Führungsteam um Kommandant Ralf Mittelbach sowie seinen beiden ehrenamtlichen Stellvertreter Matthias Bente und Thomas Keller. „Die Stärke ist unser Miteinander“, so hatte Mittelbach die rund 140 anwesenden Mitglieder begrüßt. Buske erwähnte auch besonders, dass die Einsatzkraft der Weinheimer Feuerwehr nicht nur in Weinheim selbst geschätzt werde, auch bei so genannten Überlandhilfen in Nachbarkommunen, wie neulich beim Brand der Bergstraßenhalle in Laudenbach. Er wies auch darauf hin, dass angesichts einer bedrohlichen Weltlage der Bevölkerungsschutz und die Sicherheit immer wichtiger werden. „Ihr sichert unsere Zukunft“, rief Buske den Feuerwehrleuten zu.

In den Berichten der Kommandanten kam nochmal heraus, dass 2025 ein anspruchsvolles Jahr für die Wehr darstellte – auch wegen zahlreicher Veranstaltungen im Zuge der Heimattage. Insgesamt rund 700 Einsätze mussten bewältigt werden. Gut dabei: Die Einsatzabteilung wächst und damit die Schlagkraft der Wehr. Rund 260 Mitglieder gehören der aktiven Wehr an (dazu kommen noch hauptamtliche Mitarbeiter dazu). Dass die Resonanz sehr erfreulich ist, hänge auch mit einem gezielten Marketing zusammen, betonte Thomas Keller. Besonders hob Matthias Bente hervor, dass fast 20 Prozent der Einsatzabteilung Frauen sind; deutlich mehr als im Landesdurchschnitt. Auch die Nachwuchsarbeit funktioniert, wie Lina Albrecht, die Leiterin der Jugendfeuerwehr bestätigte. Innerhalb der Weinheimer Abteilungen sind insgesamt 172 Kinder und Jugendliche aktiv. Rolf Springer berichtete aus dem Veranstaltungsjahr der Senioren-Mannschaft. Traditionell stehen Ehrungen verdienter Feuerwehrleute auf dem Programm einer Jahreshauptversammlung. So auch diesmal, vorgenommen von Kreisbrandmeisterin Stefanie Heck und Johannes Kern vom Feuerwehr-Kreisverband. Das Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre aktiven Feuerwehreinsatzdienst erhielt Hans-Hugo Bölke aus Sulzbach.

Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehreinsatzdienst bekamen:

Michael Grensemann, Torsten Fath und Jürgen Funder.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Marco Gosdzik, David Kunerth, Mirko Schöbel und Marc Fath.

Aber auch die Wehr in Weinheim selbst nahm Ehrungen vor: Für 70 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr: Franz van Beek und Walter Klohr. 50 Jahre: Thomas Wolf. 20 Jahre: Paul Spieth und Thomas Knapp. Für zehn Jahre: Thomas Wehling.

Die Mitglieder hatten in der Jahreshauptversammlung auch das Führungsteam des Feuerwehrausschusses zu bestätigen, das sich so zusammensetzt: Jonas Gärtner, Marco Gosdzik, Rene Kürschner, Johannes Ernst, Claudia Fath, Sascha Kürschner, Michael Grensemann, Dirk Preuß, Dennis Baumann, Lukas Gärtner, Sven Weygoldt, Georg Kippenhan, Mike Junghans, Philip Gärtner und Robin Göhrig.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 11:08