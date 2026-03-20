Speyer – Stadt Speyer lädt zu zwei Bürgerbeteiligungen ein: „Normand“ und Heinrich-Lang-Platz im Fokus

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu zwei Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung ein. Im Mittelpunkt stehen die weitere Entwicklung des städtebaulichen Gebiets „Normand“ sowie die Neugestaltung der Platzmitte des Heinrich-Lang-Platzes.

Bürgerbeteiligung zum „Urbanen Biotop“ im Gebiet „Normand“

Im Rahmen der fortlaufenden Bürgerbeteiligung zur Gebietsentwicklung „Normand“ wird eine weitere Beteiligungsrunde angeboten. Vorgestellt werden die landschaftsarchitektonischen Entwurfskonzepte der gemeinsam entwickelten Variante „Urbanes Biotop“. Ziel ist es, Anregungen, Ideen und Kritikpunkte aus der Bürgerschaft aufzunehmen und in den weiteren Planungsprozess einfließen zu lassen.

Die Präsentation und der gemeinsame Austausch erfolgen am Montag, 23. März 2026, ab 17 Uhr in der Jugendförderung, Seekatzstraße 5 (Räume der Jugendberufsagentur im Erdgeschoss).

Weiterentwicklung des Heinrich-Lang-Platzes

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen ersten Bauabschnitt startet die nächste Phase zur Umgestaltung des Heinrich-Lang-Platzes. Im Fokus steht die Neugestaltung der Platzmitte, deren Umsetzung für Ende 2026 vorgesehen ist. Der erste Bauabschnitt umfasste unter anderem die Entsiegelung entlang der Straße „Am Anger“, neue Heckenpflanzungen, die Vergrößerung der Baumscheiben sowie zusätzliche Sitzgelegenheiten. Aufbauend darauf sollen nun weitere gestalterische Maßnahmen folgen. Die aktuellen Planungen werden am Mittwoch, 25. März 2026, ab 17 Uhr direkt vor Ort auf dem Heinrich-Lang-Platz vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Auch die Ergebnisse einer im Vorfeld durchgeführten Kinderbeteiligung zum Spielbereich werden einbezogen. Eine Anmeldung ist für beide Termine nicht erforderlich. Weitere Informationen sowie Protokolle zu den bisherigen Beteiligungsprozessen stehen unter www.speyer.de/beteiligung zur Verfügung.



Die Stadtverwaltung freut sich auf eine rege Teilnahme und einen konstruktiven Austausch.

Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 09:33