Speyer – Fällung einer Pappel am Woogbach aus Gründen der Verkehrssicherheit

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 25. März 2026, wird entlang des Fußweges an der Kleingartenanlage am Woogbach eine Baumfällung durchgeführt. Anlass hierfür ist ein Schadensbefund, der im Rahmen einer routinemäßigen Baumkontrolle festgestellt wurde.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass eine Pappel am Fußweg von dem holzzersetzenden Pilz Zunderschwamm (Fomes fomentarius) befallen ist. Dieser Pilz zählt zu den Schwäche- und Wundparasiten und verursacht eine ausgeprägte Weißfäule, die das Holz zersetzt und die Stand- sowie Bruchsicherheit des betroffenen Baumes erheblich beeinträchtigt.

Aufgrund der deutlich verminderten Stabilität besteht eine Gefahr für Fußgängerinnen und Fußgänger. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Fällung der betroffenen Pappel daher erforderlich. Die Arbeiten beginnen am Mittwochmorgen, 25. März 2026, voraussichtlich ab 7 Uhr.

Während der Maßnahme wird der Fuß- und Radweg parallel zum Woogbach im Bereich nach der Brücke Theodor-Heuss-Straße/Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Dudenhofen in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist aus Richtung Dudenhofen über die Brücke „Ederbuckel“ eingerichtet.

Da sich der Baum in einem Bereich mit regelmäßigem Fuß- und Radverkehr befindet, ist die Maßnahme zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit unvermeidlich. Während der Arbeiten kann es im Umfeld zu vorübergehenden Einschränkungen kommen.

Die Stadt Speyer bittet um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.

Bild © Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:31