Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, 30.03.2026 wechselt die Baumaßnahme in der Steinsfurter Straße (L533) in den Bauabschnitt II. Dieser Bauabschnitt beinhaltet die Sperrung des Knotenpunktes Steinsfurter Straße / Kronprinzstraße. Dies bedeutet. dass eine Zufahrt in die Kronprinzstraße aus der Steinsfurter Straße in diesem Bauabschnitt nicht mehr möglich ist. Der Knotenpunkt Steinsfurter Straße / Lerchenneststraße / Dickwaldstraße bleibt weiterhin befahrbar.
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 21:04