Sinsheim – Ostereiersuche und Technikführungen im Freibad Sinsheim – Vorverkauf für Saison- und Mehrfachkarten sowie Freibadgutscheine

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Ostersamstag, 4. April 2026, wird es im Freibad Sinsheim wieder bunt. Die fünfte große Ostereiersuche lädt bei freiem Eintritt zu einem abwechslungsreichen Frühlingsnachmittag ein. Einlass ist bereits ab 12:00 Uhr. Um 14:00 Uhr fällt der Startschuss für die Suche nach den versteckten Eiern. Der Osterhase hat im gesamten Gelände zahlreiche Kunsteier versteckt, die von allen Kindern bis einschließlich 10 Jahren gesucht werden dürfen. Um eine faire und altersgerechte Suche zu gewährleisten, wird das Gelände in zwei getrennte Suchgebiete aufgeteilt – für Kinder von 1 bis 4 Jahren und für Kinder von 5 bis 10 Jahren. So haben alle die gleichen Chancen. Anschließend können jeweils zwei gefundene Kunsteier gegen ein gefärbtes Osterei eingetauscht werden (maximal zwei Ostereier pro Kind). Zusätzlich dürfen sich die Kinder über die Verteilung von Süßigkeiten freuen.

Auch abseits der Eiersuche ist einiges geboten:

An verschiedenen Stationen können Kinder basteln, malen, sich Glitzertattoos machen lassen oder auf der Hüpfburg toben. Von 13:30 bis 16:00 Uhr sorgt Sängerin Alexandra-Michaela mit Kinderliedern und einer bunten Musikmischung für Unterhaltung. Für Begleitpersonen und allen Interessierten werden ab 12:15 Uhr spannende Technikführungen angeboten, die einen Blick hinter die Kulissen des Freibads ermöglichen. Das Bistro H2O übernimmt die Bewirtung, die DLRG ergänzt das Angebot mit frischen Waffeln und Kuchen. Das Freibad Sinsheim freut sich auf viele Eiersuchende. Am Ostersamstag können parallel ab 12:00 Uhr Saison- und Mehrfachkarten sowie Freibad-Gutscheine erworben werden. Wer bereits Saison- und Mehrfachkarten aus dem Vorjahr besitzt, wird gebeten, diese mitzubringen. Die Freibadsaison startet auch in diesem Jahr wie immer am 1. Mai.

Quelle

Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:11