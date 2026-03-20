Mosbach – Vorbildlicher Kapitän: Fair Play-Auszeichnung für Tim Schoder

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch eine besonders faire Geste in der Partie gegen den SC Oberschefflenz verdiente sich Tim Schoder, Kapitän des FC Lohrbach, die Auszeichnung „Fair Play-Monatssieger September 2025“. Ende September 2025 traf der FC Lohrbach in der Kreisliga Mosbach auf den SC Oberschefflenz. In einer torreichen Partie stand es in der 80. Minute 3:3, als es an der Strafraumgrenze zu einem Zusammenprall zwischen einem Verteidiger und dem Torhüter der Gastmannschaft des SC Oberschefflenz kam. Beide blieben verletzt am Boden liegen. Der Kapitän der Heimelf, Tim Scho-der, befand sich zu diesem Zeitpunkt in aussichtsreicher Angriffsposition links im Strafraum auf Höhe des Fünfmeterraums. Anstatt den Angriff fortzusetzen und die sich bietende klare Torchan-ce zu nutzen, entschied er sich bewusst dafür, den Ball ins Seitenaus zu spielen, um eine soforti-ge Behandlung seiner beiden Gegenspieler zu ermöglichen. Wenig später ging der FC Lohrbach mit 4:3 in Führung, doch der SC Oberschefflenz hatte eine Antwort parat und drehte die Partie mit zwei späten Toren in ein 4:5.

Schiedsrichter David Schiffmacher, der die faire Aktion meldete, ist voll des Lobes über den Lohr-bacher Kapitän: „Das Verhalten von Tim Schoder ist als besonders vorbildlich im Sinne des Fair Plays hervorzuheben. Trotz des knappen Spielstandes und einer klaren Torchance stellte er die Gesundheit der gegnerischen Spieler über seinen eigenen möglichen sportlichen Vorteil. Das verdient besondere Anerkennung!“ Diese wurde dem 28-Jährigen Anfang März zuteil, als Mos-bachs Kreisvorsitzender Martin Walzer und Straffelleiter Jürgen Adam ihn vor der Partie gegen den VfR Fahrenbach für sein faires Verhalten ehrten. Tim Schoder erhielt eine Urkunde, adidas-Präsente und einen Gutschein für den DFB-Fanshop, obendrauf gab es für sein Team einen Fußball. Ehrungen für faires Verhalten sind eine zentrale Säule des bfv-Fair Play-Konzeptes selbstFAIR-ständlich. Faire Gesten von Spieler*innen, Trainer*innen und Zuschauer*innen können jederzeit formlos an den bfv (stefan.moritz@badfv.de) gemeldet werden.

Quelle: bfv

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 11:14