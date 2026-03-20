Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet wurde am Donnerstag gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rollbühlstraße gemeldet.

Der Brand brach außen am Dach des Gebäudes aus. Da das Dach aktuell saniert wird, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass die Brandursache durch die Handwerksarbeiten am Mehrfamilienhaus verursacht wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:36