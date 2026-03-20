Mannheim – Auswärtsspiel in Göppingen: VfR will wichtige Punkte gegen formschwachen Gegner holen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 21.03.2026, steht für das Team das nächste Auswärtsspiel an. Gegner ist der 1. Göppinger SV, der als letztjähriger Regionalligist aktuell mit 26 Punkten aus 23 Spielen auf dem 12. Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg steht.

Die Gastgeber mussten zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen: Auswärts unterlagen sie dem VfR Aalen mit 1:3, zuhause verloren sie knapp mit 0:1 gegen den TSV Essingen. Entsprechend wird Göppingen alles daransetzen, vor heimischem Publikum wieder in die Spur zu finden.

Für den VfR gilt es, von Beginn an konzentriert aufzutreten und die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen, um wichtige Punkte aus Göppingen mitzunehmen.

Zudem wird ein VfR Fanbus angeboten. Kurzentschlossene können sich noch kurzfristig bei Holger Beining unter: holger.beining@t-online.de melden .

Quelle VfR Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 09:18