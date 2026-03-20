Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Pkw Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen dem 18.03.2026, 18 Uhr, und dem 19.03.2026, 05:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Madenburgstraße (nahe Trifelsstraße) geparkten VW-Transporters ein. Anschließend versuchten sie, Gegenstände aus dem Fahrzeug zu entwenden. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:20