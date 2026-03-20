Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit länger werdenden Tagen und wärmenden Sonnenstrahlen lädt der Frühling ein, in der Natur aktiv zu sein und dabei im Freien neue Energie zu tanken. Warum diese Gelegenheit nicht auch nutzen, um gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun? Eine gute Möglichkeit dazu bietet die Teilnahme an der „Umweltpatenschaft LU“, ein von der Abfallberatung des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) initiierten Projekts.

Als Umweltpat*innnen kann man sich ehrenamtlich für mehr Sauberkeit in der Stadt engagieren, indem man achtlos weggeworfenen Kleinmüll – sogenanntes Littering – einsammelt und damit die gemeinsamen Lebensräume angenehmer und sauberer gestaltet. Ob beim Spaziergang, beim Joggen oder beim Gassigehen mit dem Hund: Die Sammelaktionen lassen sich unkompliziert und individuell in den Alltag integrieren. Der Aufwand ist gering, zumal der WBL die benötigen Arbeitsmaterialien kostenlos zur Verfügung stellt und sich auch um die kostenlose Abholung des Sammelguts kümmert.

Die Tätigkeit als Umweltpat*innen kann sowohl allein als auch gemeinsam in der Gruppe ausgeübt werden. Viele engagierte Bürger*innen sowie Vereine, Verbände, Initiativen, Familien, Freundeskreise, Kindertagesstätten, Schulen und einzelne Schulklassen in Ludwigshafen nutzen diese Möglichkeit bereits. Wo die aktiven Umweltpat*innen den Müll in Ludwigshafen sammeln, lässt sich im interaktiven Stadtplan (https://stadtplan.ludwigshafen.de) verfolgen.

Mehr als 300 offizielle Umweltpatenschaften registriert

Seit Anfang März 2022 sind insgesamt 320 Umweltpatenschaften offiziell bei der Stadt Ludwigshafen registriert. Das zeigt, dass viele Bürger*innen Interesse an einer sauberen Stadt zeigen und ihnen der Schutz der Umwelt am Herzen liegt. Ein Beispiel für aktives Engagement ist die Initiative Surfrider Baden-Pfalz aus Mannheim mit Elke Rupprecht als treibender Kraft. Gemeinsam mit wechselnden Schulklassen sowie dem Lehrerkollegium der Grundschule Geotheschule Nord im Hemshof ist sie seit 2024 offiziell bei der „Umweltpatenschaft LU“ angemeldet und organisiert mehrmals im Jahr Sauberkeitsaktionen rund um die Schule. Allein im Jahr 2025 fanden 24 Einsätze statt, an den insgesamt rund 240 Schüler*innen teilnahmen. Dabei wurden 111 befüllte lila Abfallsäcke mit fast 900 Kilogramm Müll gesammelt. Zusätzlich konnten von Juli bis Dezember etwa 7.900 Zigarettenstummel gesammelt werden, ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Boden und Grundwasser. Denn bereits eine einzige Zigarette kann 1.000 Liter Grundwasser verunreinigen.

Auch andere Vereine und Initiativen, wie zum Beispiel die Stadtfüchse LU-Süd / Mundenheim, die Wald- und Wiesenfreunde 2010 e.V., der ASV 1952 Lu-Mundenheim / Holzscher Weiher, die Tagesförderstätte Lebenshilfe Ludwigshafen und viele andere setzten sich tatkräftige ein, damit viele öffentliche Bereiche, Parks und grüne Oasen lebenswert bleiben – zur Freude aller in Ludwigshafen lebender Menschen und auch zur Freude der Stadtverwaltung und des WBL, die dieses Engagement besonders wertschätzen.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten

Mehr Informationen und weitere Einzelheiten zur „Umweltpatenschaft LU“ gibt es unter der Internetadresse https://ludwigshafen.de/soziales-gesellschaft/engagement#c1216.

Für Rückfragen steht Gabriela Pechstein von der Abfallberatung des WBL unter den Telefonnummern 0621 504-3433 und -3455 sowie unter der E-Mail-Adresse umweltpatenschaft@ludwigshafen.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 21:37