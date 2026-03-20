

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Zusammenhang mit dem 47. Kongress des D.O.N.A.L.D. E.V., einer Vereinigung von Donald Duck-Verehrer*innen, der am 21. März 2026 in Ludwigshafen stattfindet, zeigt das Schillerhaus Oggersheim, Schillerstraße 6, kurzfristig von Mittwoch, 25. März, bis einschließlich Mittwoch, 29. April 2026, eine Präsentation der ersten 100 im Ehapa-Verlag erschienenen „Lustigen Taschenbücher“ des Sammlers Roland Koch. Roland Koch ist Mitarbeiter des Stadtmuseums und für den Besucherservice des Schillerhauses zuständig. Vor Ort beantwortet er gerne Fragen rund um das Donald-Duck-Universum.

Im „Lustigen Taschenbuch“ des Ehapa-Verlags, im Fachjargon schlicht LTB genannt, erscheinen seit 1967 Comics aus dem Universum um Donald Duck und Micky Maus. Darunter befindet sich auch der heute wertvollste Band 1 „Der Kolumbusfalter“. Die „Lustigen Taschenbücher“ gehören bis heute zu den erfolgreichsten Zeitschriften für Menschen ab sechs Jahren – die meisten bleiben ihnen auch als Erwachsene treu. Die ersten einhundert Bände haben Kultstatus erreicht. Pionier der Zeichnungen und Texte war Carl Barks (1901-2000), ein weltweit bekannter Cartoonist und Autor. Er war bereits in den 1930er Jahren der geistige Vater von Donald Duck, hinzu kamen im Lauf der Zeit weitere Figuren wie Freundin Daisy, die Neffen Tick, Trick und Track sowie Onkel Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb oder die Panzerknacker. Bis heute erfreuen die humorvollen Geschichten aus „Entenhausen“ Generationen

von Menschen, ob als Trickfilm oder gezeichnet. Die Ausgabe „Lustiges Taschenbuch Classic Edition“ enthält für Fans alle Comics von Carl Barks in ihrer chronologischen Reihenfolge.

Von hoher Bedeutung für die deutschsprachigen Fassungen der Comics war Erika Fuchs (1906-2005), eine promovierte Kunsthistorikerin und ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift „Mickey Mouse“ als Übersetzerin der Geschichten rund um Donald Duck. Während Comics anfänglich noch als Schund bezeichnet wurden, zählte man diese ab den späten 1960er Jahren zunehmend zur Popkultur und letztlich Kunst. Fuchs‘ Übersetzungen sind sprachlich äußerst ausgefeilt und stecken zudem voller Wortwitz. Oft enthalten sie berühmte literarische Anspielungen, denn Erika Fuchs war überzeugt, auch mit Comics bilden zu können. Daher finden sich natürlich einige Zitate von Friedrich Schiller in ihren Übersetzungen, zum Beispiel, wenn sie Tick, Trick und Track in Anlehnung an den Rütlischwur aus Schillers Drama „Wilhelm Tell“ sagen lässt: „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr“. Erika Fuchs wurde posthum zum Ehrenmitglied des D.O.N.A.L.D. E.V. ernannt.

Öffnungszeiten des Schillerhauses sind mittwochs 13 bis 20 Uhr und freitags 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Schillerhaus ist ein Nebenmuseum des Stadtmuseums und nicht barrierefrei. Telefonisch ist es erreichbar während der Öffnungszeiten unter 0621 504-2572 oder per E-Mail unter stadtmuseum@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 21:42