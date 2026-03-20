  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
20.03.2026, 21:42 Uhr

Ludwigshafen – Schillerhaus zeigt Comics zu Donald Duck

Mrn news platzhalter logo 5
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Zusammenhang mit dem 47. Kongress des D.O.N.A.L.D. E.V., einer Vereinigung von Donald Duck-Verehrer*innen, der am 21. März 2026 in Ludwigshafen stattfindet, zeigt das Schillerhaus Oggersheim, Schillerstraße 6, kurzfristig von Mittwoch, 25. März, bis einschließlich Mittwoch, 29. April 2026, eine Präsentation der ersten 100 im Ehapa-Verlag erschienenen „Lustigen Taschenbücher“ des Sammlers Roland Koch. Roland Koch ist Mitarbeiter des Stadtmuseums und für den Besucherservice des Schillerhauses zuständig. Vor Ort beantwortet er gerne Fragen rund um das Donald-Duck-Universum.

Im „Lustigen Taschenbuch“ des Ehapa-Verlags, im Fachjargon schlicht LTB genannt, erscheinen seit 1967 Comics aus dem Universum um Donald Duck und Micky Maus. Darunter befindet sich auch der heute wertvollste Band 1 „Der Kolumbusfalter“. Die „Lustigen Taschenbücher“ gehören bis heute zu den erfolgreichsten Zeitschriften für Menschen ab sechs Jahren – die meisten bleiben ihnen auch als Erwachsene treu. Die ersten einhundert Bände haben Kultstatus erreicht. Pionier der Zeichnungen und Texte war Carl Barks (1901-2000), ein weltweit bekannter Cartoonist und Autor. Er war bereits in den 1930er Jahren der geistige Vater von Donald Duck, hinzu kamen im Lauf der Zeit weitere Figuren wie Freundin Daisy, die Neffen Tick, Trick und Track sowie Onkel Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb oder die Panzerknacker. Bis heute erfreuen die humorvollen Geschichten aus „Entenhausen“ Generationen
von Menschen, ob als Trickfilm oder gezeichnet. Die Ausgabe „Lustiges Taschenbuch Classic Edition“ enthält für Fans alle Comics von Carl Barks in ihrer chronologischen Reihenfolge.

Von hoher Bedeutung für die deutschsprachigen Fassungen der Comics war Erika Fuchs (1906-2005), eine promovierte Kunsthistorikerin und ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift „Mickey Mouse“ als Übersetzerin der Geschichten rund um Donald Duck. Während Comics anfänglich noch als Schund bezeichnet wurden, zählte man diese ab den späten 1960er Jahren zunehmend zur Popkultur und letztlich Kunst. Fuchs‘ Übersetzungen sind sprachlich äußerst ausgefeilt und stecken zudem voller Wortwitz. Oft enthalten sie berühmte literarische Anspielungen, denn Erika Fuchs war überzeugt, auch mit Comics bilden zu können. Daher finden sich natürlich einige Zitate von Friedrich Schiller in ihren Übersetzungen, zum Beispiel, wenn sie Tick, Trick und Track in Anlehnung an den Rütlischwur aus Schillers Drama „Wilhelm Tell“ sagen lässt: „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr“. Erika Fuchs wurde posthum zum Ehrenmitglied des D.O.N.A.L.D. E.V. ernannt.

Öffnungszeiten des Schillerhauses sind mittwochs 13 bis 20 Uhr und freitags 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Schillerhaus ist ein Nebenmuseum des Stadtmuseums und nicht barrierefrei. Telefonisch ist es erreichbar während der Öffnungszeiten unter 0621 504-2572 oder per E-Mail unter stadtmuseum@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 21:42

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    4 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 3 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    7 Veranstaltungen,
    16 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    14 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    5 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    4 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    + 12 Mehr
    + 8 Mehr
    + 2 Mehr
    + 2 Mehr
    + 4 Mehr
    + 3 Mehr
    + 7 Mehr
    + 7 Mehr