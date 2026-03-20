Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die vorbereitenden Arbeiten zur Erweiterung der Deponie Hoher Weg haben begonnen: In den vergangenen Tagen starteten die Bauarbeiten zur Herstellung eines Straßenabschnitts auf der bestehenden Deponie sowie zur Errichtung eines Überführungsbauwerks nördlich angrenzend an die Altdeponie. Dieses ermöglicht zukünftig die Nutzung des Radwegs während des Betriebs der Deponieerweiterung. Aus Sicherheitsgründen muss der Radweg allerdings während dieser Bauarbeiten zeitweise kurzzeitig gesperrt werden. Parallel werden naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen umgesetzt, unter anderem die Entwicklung von Extensivgrünland sowie die Anlage von Wasser- und Schilfflächen als Lebensräume für verschiedene Tierarten und Baumpflanzungen. Auf der Deponieerweiterungsfläche erfolgen des Weiteren die ersten Arbeiten zum Bau der Deponie.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:04