Ludwigshafen – Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund dringender Reparaturarbeiten vorübergehend gesperrt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.
Update: Auffahrt wieder frei.
Die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) von der Rheinuferstraße aus Richtung Oppau kommend muss kurzfristig am heutigen Freitag, 20. März 2026, aufgrund dringender Reparaturarbeiten voll gesperrt werden. Grund ist ein entstandener Schaden an einer der Übergangskonstruktionen, wo eine Schweißnaht gebrochen ist. Da dies insbesondere für Motorradfahrer*innen eine potentielle Unfallgefahr darstellt, wurde die Auffahrt umgehend durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) gesperrt. Die Arbeiten dauern aktuell an, wir informieren, sobald die Sperrung wieder aufgehoben wurde.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:23