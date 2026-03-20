Ludwigshafen – Ab sofort wieder geöffnet: Hofladen in Maudach mit frischem Spargel, Erdbeeren & allem fürs Gartenfest

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Verkaufsladen in Maudach (an der Umgehungsstraße) bietet ein umfangreiches Sortiment an frischen und regionalen Produkten – und das an sieben Tagen in der Woche. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 19 Uhr, ausreichend Parkplätze stehen direkt vor Ort zur Verfügung.

Im Fokus stehen frische Obst- und Gemüsewaren aus eigenem Anbau sowie aus der Region. Besonders gefragt sind aktuell saisonale Highlights wie Spargel und Erdbeeren.

Ergänzt wird das Angebot durch Südfrüchte sowie ausgewählte Spezialitäten wie hochwertiges Olivenöl und exklusive Gewürze.

Auch für die Sommersaison ist der Laden bestens aufgestellt: Kunden finden hier alles für das nächste Gartenfest – von Grillfleisch, Wurst und Saumagen bis hin zu passenden Weinen. Abgerundet wird das Sortiment durch frisch gebundene Blumen.

Alle Produkte werden zu attraktiven Preisen angeboten und machen den Hofladen zu einer beliebten Anlaufstelle für regionale Frische und Genuss.

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 09:02