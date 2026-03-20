Limburgerhof – Fahrt unter Einfluss von Amphetamin

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 20.03.2026, konnte im Rahmen der Streife gegen 01:30 Uhr in der Mainstraße ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, welcher die Fahrbahn auf der falschen Straßenseite befuhr. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers festgestellt werden. Dieser gab schließlich den Konsum von Amphetamin zu. Dem 38-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:18