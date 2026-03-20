Landau – Rundreise des Genusses über den Dächern Landaus – Vorverkauf für Weinprobe auf dem Riesenrad am 28. April startet am 23. März

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Weinprobe hoch oben auf dem Riesenrad ist immer einer der Höhepunkte des Landauer Maimarkts. So auch in diesem Jahr: Am Dienstag, 28. April, lädt die StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH zur zweistündigen Fahrt mit dem Riesenrad inklusive fünf Weinen zur Probe und einem kleinen Lunchpaket der PS Pfälzer Spezialitäten. Der Vorverkauf für das Genussevent startet am Montag, 23. März. Die Weinprobe auf dem Riesenrad beginnt um 18 Uhr. Mit an Bord sind die amtierende Landauer Weinprinzessin Helene I. und die ehemalige Landauer Weinprinzessin Jana Altschuh, die die Weine von Landauer Winzerinnen und Winzern besprechen. Treffpunkt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 15 Minuten vor Beginn am Riesenrad der Familie Göbel. Tickets gibt es nur mit verbindlicher Anmeldung telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per E-Mail an visit@landau.de sowie direkt in der Tourist-Information der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH im Rathaus. Die Karten kosten 32 Euro pro Person bei Belegung der Gondel mit vier Personen, 36 Euro bei Belegung der Gondel mit drei Personen und 45 Euro bei Belegung der Gondel mit zwei Personen. Der traditionelle Landauer Maimarkt startet am 25. April auf dem Alten Meßplatz.

Über StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH:

StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und bündelt die Bereiche Tourismus, Marktwesen und Stadtmarketing unter einem Dach. Ihr Ziel ist es, Landau als Stadt erlebbar zu machen, den Austausch zwischen Menschen, Organisationen und Projekten zu fördern und sichtbare Akzente im Stadtbild zu setzen.

Quelle

StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 11:01