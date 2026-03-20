Landau – Mehr Transparenz, schnellere Abläufe und einfache Online-Buchung für Vereine – Stadt Landau startet digitalen Belegungsplan für Sportstätten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landau geht den nächsten Schritt in Richtung digitale Verwaltung: Ab sofort steht für alle städtischen Sportstätten ein zentraler, digitaler Belegungsplan zur Verfügung. Über das neue Online-Tool können Hallen- und Sportplatzzeiten bequem, transparent und in Echtzeit angefragt werden. Vereine stellen ihre Buchungsanfrage einfach direkt im System und erhalten im Anschluss eine verbindliche Zu- oder Absage per E-Mail. Gleichzeitig bietet die Plattform jederzeit Einblick in die aktuelle Belegung der jeweiligen Sportstätte – übersichtlich, aktuell und für alle zugänglich. Der Online-Belegungsplan ist erreichbar unter: https://belegungsplan.landau.de. Gebucht werden können die Sporthallen und Sportplätze in der Kernstadt und den Stadtdörfern, das Südpfalzstadion und das Freizeitbad LA OLA.

Durch die Einführung des digitalen Systems modernisiert die Stadt Landau die Vergabeprozesse grundlegend und schafft klare, nachvollziehbare Abläufe für alle Beteiligten. Beigeordnete Lena Dürphold betont: „Mit dem neuen Online-Belegungsplan machen wir einen großen Schritt hin zu mehr Serviceorientierung und Transparenz für unsere Vereine. Buchungsanfragen können jetzt unkompliziert digital gestellt werden, gleichzeitig sind Belegungen jederzeit einsehbar. Das sorgt für Planungssicherheit und spart wertvolle Zeit.“

Das neue Tool steht ab sofort zur Verfügung.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:44