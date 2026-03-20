Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach rund einem Jahr Bauzeit sind die Arbeiten zum Ersatzneubau des Wehrsteges über die Wehranlage Wieblingen planmäßig abgeschlossen worden. Im Laufe des 20.03.2026 steht der Wehrsteg der Öffentlichkeit wieder als Neckarquerung zwischen den Heidelberger Stadtteilen Bergheim und Neuenheim zur Verfügung. „Neben den betrieblichen Anforderungen war uns die termingerechte Umsetzung der Maßnahme sehr wichtig, vor allem auch wegen der Bedeutung des Wehrsteges für Fußgängerinnen und Fußgänger. Wir freuen uns deshalb sehr, den Steg jetzt wieder freigegeben zu können.“, so Sibel Duyar, Baubevollmächtigte beim Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg.

Der Wehrsteg dient in erster Linie betrieblichen Zwecken des über 100 Jahre alten Bauwerks. Darüber hinaus wurde die neue Konstruktion im Rahmen der Planung und Ausführung so gestaltet, dass diese auch weiterhin von Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt werden kann. Im Zuge der Bauarbeiten wurden fünf der sieben Wehrstegfelder durch eine neue Stahlfachwerkkonstruktion ersetzt. Die bereits in den Jahren 2007 bis 2010 instandgesetzten Felder blieben unverändert bestehen. Damit wurde die noch aus dem Jahr 1925 stammende Stegkonstruktion weitestgehend abgelöst.

Quelle: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg (WNA Heidelberg)

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:39