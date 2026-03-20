

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 28. März 2026, bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder im Hallenbad Hasenleiser zwischen 15 und 17 Uhr professionelle Unterstützung für alle, die ihre Schwimmfähigkeiten verbessern wollen.

Auf Wunsch gibt das geprüfte Fachpersonal interessierten Badegästen vom Beckenrand aus praktische Tipps und Tricks rund ums Schwimmen, beispielsweise zur Optimierung des Schwimmstils oder zum erfolgreichen Streckentauchen. Das kostenlose Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersgruppen.

„Oftmals reicht ein geschulter Blick und ein gezielter Hinweis, um die Schwimmtechnik deutlich zu verbessern“, so die Organisatorinnen Saskia Pfaus und Christine Schröder vom Hallenbad Hasenleiser. „Mit dem Angebot wollen wir sowohl Personen, die sich auf eine Schwimmprüfung vorbereiten, als auch Hobbyschwimmerinnen und -schwimmer bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen.“

Für die Veranstaltung wird eine Bahn im Schwimmerbecken reserviert, die Übungsanleitungen werden vom Beckenrand gegeben. Das Angebot ist kostenlos, für den Badbesuch gelten die regulären Eintrittspreise.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen unter www.swhd.de/baeder

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:34