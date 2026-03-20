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IKWK (c)ChBuckLLL
20.03.2026, 22:11 Uhr

Heidelberg – Neuauflage der Bürgerbeteiligung heidelberg KLIMA-INVEST startet! Jetzt in die Wärmwende investieren

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Im Fokus der Bürgerbeteiligung heidelberg KLIMA-INVEST 2026 steht erneut die innovative Kraft-Wärmekopplungsanlage der Stadtwerke Heidelberg Umwelt, die seit 2023 erfolgreich läuft. Foto: Ch. Buck

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem erfolgreichen Launch der Finanzanlage heidelberg KLIMA-INVEST im Jahr 2024 bieten die Stadtwerke Heidelberg ab sofort eine weitere Emission an: Mit heidelberg KLIMA-INVEST 2026 können Bürgerinnen und Bürgern wieder in den Ausbau grüner Fernwärme investieren und sich eine attraktive Verzinsung sichern.

„Nach dem Erfolg von heidelberg KLIMA-INVEST im Jahr 2024 freuen wir uns, nun wieder ein Angebot auf den Markt bringen zu können. So profitieren Bürgerinnen und Bürger von unseren Aktivitäten für die Wärmewende. Und wir gewinnen damit Kapital für den weiteren Ausbau der grünen Wärme. Eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten – und vor allem ein Gewinn für den Klimaschutz“, sagt Prof. Dr. Rudolf Irmscher, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg.

Alle können investieren – ab 1.000 €

Die Finanzanlage heidelberg KLIMA-INVEST 2026 ist für alle Bürgerinnen und Bürger offen, außerdem für Unternehmen oder Organisationen – auch über Heidelberg hinaus. Die Mindestanlage beträgt 1.000 €, die maximale Zeichnungssumme 25.000 €. Dazwischen sind alle 1.000-er Schritte möglich. Die Laufzeit beträgt mindestens fünf volle Kalenderjahre.

Besonders attraktive Konditionen für Kundinnen und Kunden

Wer Strom, Gas oder Fernwärme von den Stadtwerken Heidelberg Energie bezieht, erhält mit heidelberg KLIMA-INVEST 2026 premium jährlich eine besonders attraktive Rendite von bis zu 3,75 % pro Jahr. Die Verzinsung für alle anderen Investoren beträgt mit heidelberg KLIMA-INVEST basis bis zu 3,5 %. „Alle Interessenten können jederzeit Kunde bzw. Kundin bei uns werden und erhalten ab diesem Zeitpunkt automatisch die höhere Verzinsung“, betont Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie.

Unverbindlich informieren und registrieren

Wer sich für heidelberg KLIMA-INVEST interessiert, kann sich auf der Homepage der Stadtwerke Heidelberg unter www.swhd.de/klima-invest informieren und unverbindlich registrieren. Die weiteren Unterlagen inklusive der Zeichnungsunterlagen erhält man dann wahlweise per E-Mail oder Post.

Schnell sein lohnt sich

Erst wenn diese unterschrieben zurückgeschickt werden, kommt die Finanzanlage zustande. „Schnell sein lohnt sich allerdings“, betont Michael Teigeler. „Denn auf unserer Warteliste vom Jahr 2024 stehen noch zahlreiche Interessenten.“ Sollte die Emission wieder kurzfristig ausgeschöpft sein, kommen die Interessenten aus diesem Jahr wieder auf eine Warteliste und haben einen Registrierungsvorsprung bei der nächsten Emission – geplant schon im kommenden Jahr 2027.

Fokus der Beteiligung: die iKWK-Anlage mit den großen Luft-Wasser-Wärmepumpen

Die Finanzanlage heidelberg KLIMA-INVEST 2026 sichert Anlegern eine Beteiligung an den Stadtwerken Heidelberg Umwelt – der Gesellschaft der Stadtwerke Heidelberg, die Erzeugungsanlagen für die Wärmewende baut. Der Fokus der Emission liegt auch in diesem Jahr auf der innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (iKWK-Anlage) der Gesellschaft im ENERGIEpark Pfaffengrund. Mit ihren großen Luft-Wasser-Wärmepumpen hat sie den Anteil erneuerbarer Energien an der Fernwärme in Heidelberg und Eppelheim weiter erhöht. Die Anlage läuft mit guten wirtschaftlichen Ergebnissen sowie Ergebnisprognosen seit dem Jahr 2023.

Die nächsten Schritte der Wärmewende ermöglichen

Als eine nächste Etappe auf dem Weg zur klimaneutralen Wärme ist nun der Bau einer Fluss- und einer Abwasserwärmepumpe geplant. Im Dezember 2025 haben die Stadtwerke Heidelberg dazu eine Förderzusage im zweistelligen Millionenbereich erhalten – das entspricht maximal 40 % der förderfähigen Kosten. Die Emission von heidelberg KLIMA-INVEST 2026 ist ein Beitrag, um den erforderlichen Eigen- und Fremdkapitalanteil für die Umsetzung der Projekte abzudecken.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:11

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