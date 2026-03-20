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20.03.2026, 22:17 Uhr

Heidelberg – Gemeinsame „Feierabende“ bei kreativen Unternehmen vor Ort – Neue Kooperation zwischen Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft und formAD e. V.

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Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft veranstaltet ab diesem Jahr die erfolgreiche Reihe „Feierabend“ von „formAD“ zweimal im Jahr gemeinsam mit dem Verein. Die Premiere dieser neuen Kooperation findet am Donnerstag, 26. März 2026, um 18 Uhr im Atelier Linner in der Lutherstraße 29 in Neuenheim statt. Foto: Atelier Linner
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft veranstaltet ab diesem Jahr die erfolgreiche Reihe „Feierabend“ von „formAD“ zweimal im Jahr gemeinsam mit dem Verein. Das Ziel ist es, kreatives Arbeiten in Heidelberg in der Öffentlichkeit noch sichtbarer zu machen und die Akteurinnen und Akteure aus allen elf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft stärker untereinander zu vernetzen. Die Premiere dieser neuen Kooperation findet am Donnerstag, 26. März 2026, um 18 Uhr im Atelier Linner in der Lutherstraße 29 im Stadtteil Neuenheim statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Das Atelier Linner ist ein junges Architekturbüro aus Heidelberg mit dem klaren Fokus auf der Weiterentwicklung bestehender Gebäude und Orte. Mariana und Sebastian Linner sind fasziniert vom Potenzial, das im Vorhandenen liegt – den Geschichten, den Materialien, dem Licht, den Spuren der Zeit. Ihr Anspruch ist es, diese Qualitäten präzise zu erkennen und mit ruhiger, reduzierter Architektur fortzuführen. Sie wollen Räume schaffen, die nachhaltig wirken, emotional tragen und Menschen nicht formen, sondern begleiten.

Das Architekten-Duo hat bereits in anspruchsvollen Bestands- und Umbauprojekten gearbeitet und Erfahrung in der Bearbeitung denkmalgeschützter Gebäude gesammelt. Die Tätigkeit an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen kulturellen Kontexten hat ihre architektonische Haltung geprägt. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Weiterentwicklung bestehender Bausubstanz im privaten und öffentlichen Kontext.

In der gemeinsamen Diskussion mit anderen Branchen der Kreativwirtschaft geht es um die Frage, ob heute zu sehr auf Effizienz und Optimierung und zu wenig auf Langlebigkeit und Fehlertoleranz gesetzt wird und wie man von den Perspektiven anderer Disziplinen profitieren kann.

Über formAD

Der Verein formAD versteht sich als offene Plattform für kreative und interessierte Menschen, die das kulturelle Leben der Stadt aktiv mitgestalten möchten. Er ist die privatwirtschaftliche und bürgerschaftliche Interessenvertretung der Kreativwirtschaft in Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Verein organisiert vielfältige Veranstaltungsformate zur Förderung von Austausch, Kreativität, kulturellem Leben und Vernetzung in Heidelberg. Das Angebot reicht von interaktiven Workshops zur praxisnahen Wissensvermittlung über das Feierabend-Format mit Projektvorstellungen und Impulsen aus der Kreativwirtschaft bis hin zu kulturellen Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerten und Lesungen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:17

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