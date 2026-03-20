Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Büro der Bürgerbeauftragten Carola de Wit bleibt von Dienstag, 7. April, bis einschließlich Montag, 20. April 2026, geschlossen. In diesem Zeitraum finden keine Sprechzeiten statt und Anfragen können nicht bearbeitet werden. Ab Dienstag, 21. April 2026, ist das Büro der Bürgerbeauftragten wieder wie gewohnt erreichbar. Der letzte reguläre Öffnungstag davor ist am Donnerstag, 2. April 2026.

Reguläre Öffnungszeiten und Erreichbarkeit

Reguläre ist das Büro der Bürgerbeauftragten dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Telefonisch ist es unter 06221 58-10260 erreichbar und per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de. Weitere Informationen und das Kontaktformular sind online unter www.heidelberg.de/buergerbeauftragte verfügbar.

Aufgabenbereich der Bürgerbeauftragten

Die ehrenamtlich Bürgerbeauftragte wurde vom Gemeinderat der Stadt Heidelberg für die Dauer von drei Jahren gewählt. Sie ist von der Stadtverwaltung völlig unabhängig. Die Bürgerbeauftragte hat die Funktion einer neutralen Vermittlerin zwischen der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft. Es ist möglich, sich in jedem Stadium eines laufenden Verwaltungsverfahrens an die Bürgerbeauftragte zu wenden. Sie hat ein grundsätzlich uneingeschränktes Recht zur Akteneinsicht. Außerdem ist die Verwaltung gegenüber der Bürgerbeauftragten zur Auskunft verpflichtet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:23