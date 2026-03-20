Germersheim – Diebstahl von Sattelauflieger – Zeugen gesucht

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Mittwoch 19.03., 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 20.03., 04:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hamburger Straße in Germersheim einen abgestellten Sattelauflieger, samt darauf befindlichem Schiffscontainer. In dem Container befanden sich hochwertige Elektrogeräte.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 958-0 zu melden.

Quelle

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 10:14