Frankenthal – Der Frankenthaler Altertumsverein beendet seine Winterpause.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag dem 28. März 2026, um 14.00 Uhr findet noch einmal die Themenführung zu den fünf Frankenthaler Glockengießerfamilien statt.

Treffpunkt: Synagogen-Gedenkplatz in der Glockengasse, wo schräg gegenüber Frankenthals erste Glockengießerei stand. Dabei wird auch die noch laufende Glockenausstellung im Erkenbert Museum besucht. Diese Ausstellung wurde anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Guss der Kaiserglocke“ – der größten freischwingenden Glocke der Erde – konzipiert und endet am 12. April. Über die Glockengießertradition – von Schraders Anfang in Frankenthal, dem Guss und Transport der Kaiserglocke bis zum Ende der Glockengießertradition wird Werner Schäfer bei der Tour berichten. Am Samstag, dem 4. April starten um 14.00 Uhr die monatlichen Touren, die jeweils am ersten Samstag im Monat stattfinden. Die Tour startet an der Treppe des Rathauses und führt in Richtung Wormser Tor. Sind sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen über Frankenthal? Diese erhalten sie bei unseren

monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich.

Darüber hinaus können Interessierte aus speziellen Themenführungen aus einer bunten Angebotsreihe auswählen. Bitte beachten sie die Flyer die im Rathaus und an anderen Stellen ausliegen. Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden sie auf der Internetseite des Frankenthaler Altertumsvereins sowie auf der Veranstaltungsseite der Stadtverwaltung Frankenthal: www.frankenthal.de/stadtfuehrungen.

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über eine Spende freut sich der Altertumsverein, denn die Technik und das Bildmaterial der Führungen kosten Geld. Von Spenden finanzieren wir außerdem Ankäufe für das Erkenbert Museum. Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage mit Kopfhörern (geeignet auch für Personen mit Hörgeräten) für die angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen.

Anmeldung unter:

E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de

Online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail.

Quelle

Frankenthaler Altertumsverein

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 13:33