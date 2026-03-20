Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Osterferien, vom 30. März bis zum 12. April 2026, öffnet das Eppelheimer Gisela-Mierke-Bad auch donnerstags von 14 bis 21 Uhr. Am Karfreitag, den 3. April, öffnet das Bad von 8 bis 14 Uhr. An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Badschließung.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 22:28