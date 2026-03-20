Eisenberg (ots) Am Donnerstagabend (19.03.2026) kam es in Eisenberg zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Bürgermeister-Diehl-Straße.

Gegen 18:35 Uhr war eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Richtung Kerzenheim kommend auf der Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Ebertsheim unterwegs. Zeitgleich wollte ein 61-jähriger Autofahrer von der Bürgermeister-Diehl-Straße nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin, die sich bereits im Kreuzungsbereich befand.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die junge Frau stürzte und schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung kurzzeitig vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Eisenberg, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Gegen 19:25 Uhr konnten die Maßnahmen vor Ort beendet werden.

Zuletzt aktualisiert am 20. März 2026, 08:18