Update zur Personensuche im Rhein-Neckar-Kreis – Polizei weiterhin im Einsatz

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis. Im Rahmen der laufenden Personensuche nach einem 23-jährigen Mann im Raum Wiesloch gibt es ein weiteres Update: Der eingesetzte Polizeihubschrauber hat seinen Einsatz am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr beendet.

Die Suchmaßnahmen am Boden dauern jedoch weiterhin an. Mehrere Streifenwagen der Polizei sind nach wie vor im Bereich Wiesloch und Umgebung im Einsatz, um den Vermissten zu finden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 23-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei setzt daher ihre intensive Suche fort.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Die Behörden haben angekündigt, zeitnah nachzuberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Symbolbild / Archivfoto: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 08:24