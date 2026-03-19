Weinheim – Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Mittwochabend, den 18.03.2026 wurde im Bereich der Haltestelle Blumenstraße ein Fahrrad der Marke Rose sichergestellt. Zwei Polizeibeamte des Revier Weinheims wurden zuvor auf einen 35-jährigen Mann aufmerksam gemacht, welcher das noch mit einem Faltschloss gesicherten Gravelbike auf dem Rücken trug. Im Rahmen einer durchgeführten Personenkontrolle konnte der Mann keine gesicherten Angaben zur Herkunft des Fahrrads mitteilen.

Genaue Angaben zum sichergestellten Fahrrad:

Marke: Rose

Modell: Blend

Farbe: schwarz

Gesichert mit einem schwarzen Faltschloss

Personen, die das Fahrrad erkennen oder Angaben zur Herkunft geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-1003/0 zu wenden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 14:51