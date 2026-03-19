Weinheim – Blütenwegfest diesmal bis nach Hessen

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Große Blüten-Erlebniswanderung mit viel Programm an der Bergstraße am
Sonntag, 12. April zwischen Sulzbach und Laudenbach
Weinheim/Bergstraße. Von Apfelchips bis Ziegenkäse – die Bandbreite der Aktionen und
Angebote, die am Sonntag, 12. April, die Besucher des diesjährigen Blütenwegfestes
erwartet, ist wieder (natur-) gewaltig. Rund 30 Anbieter auf einer Strecke von gut acht
Kilometern bereiten sich gerade auf den großen Tag vor. Projektleiter Bernhard Ullrich ist
fast jeden Tag irgendwo auf der Strecke vor Ort, um sich über den aktuellen Stand der
Maßnahmen zu informieren.
Denn das Blütenwegfest, das sich an der Bergstraße fest etabliert hat und weit über die
Region hinaus bekannt ist, ist nicht nur ein großes Schaufenster der kulinarischen
Genüsse und eine Erlebniswanderung mit großartigen Ausblicken in die Rheinebene. Es
ist auch ein gelebter Rechenschaftsbericht des Vereins Blühende Bergstraße und seiner
ganz überwiegend ehrenamtlichen Akteure, die sich das ganze Jahr um die Landschaft
der Bergstraße und deren Vielfalt kümmern. Sie roden zugewucherte Grundstücke,
pflanzen Obstbäume und Reben, legen Biotope und Wiesen an, auf denen wieder Blumen
blühen können wie früher, führen Tiere zum Weiden, legen die schönsten Ecken und
Blicke frei. Immer am Blütenwegfest zeigen sie ihre Arbeit dann möglichst vielen
Besucherinnen und Besuchern.
Dabei bieten sie nicht nur Info-Stände und Mitmach-Aktionen, Musik und Kinderprogramm
an vielen Ständen, sondern sie kredenzen auch die Köstlichkeiten der Natur: Obst, Säfte,
Wildspezialitäten, Bier, Wein, Eis, Honig – die Vielfalt ist groß.
Das diesjährige Blütenwegfest am Sonntag, 12. April, findet auf dem nördlichsten Bereich
der (badischen) Blühenden Bergstraße statt – auf einer rund acht Kilometer langen
Strecke zwischen dem Weinheimer Ortsteil Sulzbach und der Gemeinde Laudenbach, die
an die hessische Landesgrenze stößt. Dazwischen liegt die Stadt Hemsbach, deren
Akteure schon lange an der Blühenden Bergstraße sehr aktiv sind.
Die Werbemaßnahmen sind jetzt – rund drei Wochen vor dem beliebten Fest – im
Weinheimer Rathaus angelaufen, wo Antje Beckmann die Geschäftsführung des Vereins
betreibt, dem unter anderem die Bergstraßenkommunen nördlich von Heidelberg
angehören. In diesen Tagen werden die bunten Programmflyer verteilt, in denen die
Programmpunkte und die Wegstrecke dargestellt sind. Alles darin macht Spaß auf mehr
am 12. April. Die Stände sind von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.
Empfohlene Anlaufpunkte mit Begrüßungsständen sind in Laudenbach am Friedhof, in
Hemsbach am Mühlweg und in Sulzbach in der Bachgasse.
Blütenwegfest – Infos:
Die Veranstaltungsstrecke enthält enge Wegeabschnitte, Steigungen und einen
Treppenabschnitt. Die im Plan gekennzeichneten Wegeabschnitte mit Steigungen und
Treppen sind für Kinderwagen ungeeignet. Fahrräder stellen am Veranstaltungstag eine
Gefährdung dar und sind daher unerwünscht, zudem in den meisten Wegeabschnitten
auch nicht erlaubt.
Öffentliche Verkehrsmittel zur An- und Abreise: Besucher können mit der Regionalbahn
RB 67 (Schwetzingen-Darmstadt-Frankfurt) oder RB 68 (Heidelberg-Darmstadt-Frankfurt)
sowie mit der S-Bahn S 5 (Mainz-Mannheim-Bensheim) an den Haltestellen Sulzbach,
Hemsbach und Laudenbach ein- und aussteigen. So kommt man mit der Bahn wieder an
den Ausgangspunkt.
Mit der Buslinie 631 (Weinheim-Hemsbach-Sulzbach West) erreichen die Besucher die
Einstiegspunkte der Veranstaltungsstrecke in Sulzbach und Hemsbach. Diese Verbindung
wird für Gäste aus Weinheim-Nord oder den Stadtteilen Sulzbach-West und Hemsbach-
West empfohlen.
Die Entfernungen zwischen den Bahnhöfen und der Veranstaltungsstrecke betragen in
Sulzbach 600 Meter, in Hemsbach 800 Meter und in Laudenbach ein Kilometer. Das Fest
findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt.
Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:55