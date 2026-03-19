Weinheim – Blütenwegfest diesmal bis nach Hessen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Große Blüten-Erlebniswanderung mit viel Programm an der Bergstraße am

Sonntag, 12. April zwischen Sulzbach und Laudenbach

Weinheim/Bergstraße. Von Apfelchips bis Ziegenkäse – die Bandbreite der Aktionen und

Angebote, die am Sonntag, 12. April, die Besucher des diesjährigen Blütenwegfestes

erwartet, ist wieder (natur-) gewaltig. Rund 30 Anbieter auf einer Strecke von gut acht

Kilometern bereiten sich gerade auf den großen Tag vor. Projektleiter Bernhard Ullrich ist

fast jeden Tag irgendwo auf der Strecke vor Ort, um sich über den aktuellen Stand der

Maßnahmen zu informieren.

Denn das Blütenwegfest, das sich an der Bergstraße fest etabliert hat und weit über die

Region hinaus bekannt ist, ist nicht nur ein großes Schaufenster der kulinarischen

Genüsse und eine Erlebniswanderung mit großartigen Ausblicken in die Rheinebene. Es

ist auch ein gelebter Rechenschaftsbericht des Vereins Blühende Bergstraße und seiner

ganz überwiegend ehrenamtlichen Akteure, die sich das ganze Jahr um die Landschaft

der Bergstraße und deren Vielfalt kümmern. Sie roden zugewucherte Grundstücke,

pflanzen Obstbäume und Reben, legen Biotope und Wiesen an, auf denen wieder Blumen

blühen können wie früher, führen Tiere zum Weiden, legen die schönsten Ecken und

Blicke frei. Immer am Blütenwegfest zeigen sie ihre Arbeit dann möglichst vielen

Besucherinnen und Besuchern.

Dabei bieten sie nicht nur Info-Stände und Mitmach-Aktionen, Musik und Kinderprogramm

an vielen Ständen, sondern sie kredenzen auch die Köstlichkeiten der Natur: Obst, Säfte,

Wildspezialitäten, Bier, Wein, Eis, Honig – die Vielfalt ist groß.

Das diesjährige Blütenwegfest am Sonntag, 12. April, findet auf dem nördlichsten Bereich

der (badischen) Blühenden Bergstraße statt – auf einer rund acht Kilometer langen

Strecke zwischen dem Weinheimer Ortsteil Sulzbach und der Gemeinde Laudenbach, die

an die hessische Landesgrenze stößt. Dazwischen liegt die Stadt Hemsbach, deren

Akteure schon lange an der Blühenden Bergstraße sehr aktiv sind.

Die Werbemaßnahmen sind jetzt – rund drei Wochen vor dem beliebten Fest – im

Weinheimer Rathaus angelaufen, wo Antje Beckmann die Geschäftsführung des Vereins

betreibt, dem unter anderem die Bergstraßenkommunen nördlich von Heidelberg

angehören. In diesen Tagen werden die bunten Programmflyer verteilt, in denen die

Programmpunkte und die Wegstrecke dargestellt sind. Alles darin macht Spaß auf mehr

am 12. April. Die Stände sind von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Empfohlene Anlaufpunkte mit Begrüßungsständen sind in Laudenbach am Friedhof, in

Hemsbach am Mühlweg und in Sulzbach in der Bachgasse.

Blütenwegfest – Infos:

Die Veranstaltungsstrecke enthält enge Wegeabschnitte, Steigungen und einen

Treppenabschnitt. Die im Plan gekennzeichneten Wegeabschnitte mit Steigungen und

Treppen sind für Kinderwagen ungeeignet. Fahrräder stellen am Veranstaltungstag eine

Gefährdung dar und sind daher unerwünscht, zudem in den meisten Wegeabschnitten

auch nicht erlaubt.

Öffentliche Verkehrsmittel zur An- und Abreise: Besucher können mit der Regionalbahn

RB 67 (Schwetzingen-Darmstadt-Frankfurt) oder RB 68 (Heidelberg-Darmstadt-Frankfurt)

sowie mit der S-Bahn S 5 (Mainz-Mannheim-Bensheim) an den Haltestellen Sulzbach,

Hemsbach und Laudenbach ein- und aussteigen. So kommt man mit der Bahn wieder an

den Ausgangspunkt.

Mit der Buslinie 631 (Weinheim-Hemsbach-Sulzbach West) erreichen die Besucher die

Einstiegspunkte der Veranstaltungsstrecke in Sulzbach und Hemsbach. Diese Verbindung

wird für Gäste aus Weinheim-Nord oder den Stadtteilen Sulzbach-West und Hemsbach-

West empfohlen.

Die Entfernungen zwischen den Bahnhöfen und der Veranstaltungsstrecke betragen in

Sulzbach 600 Meter, in Hemsbach 800 Meter und in Laudenbach ein Kilometer. Das Fest

findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt.

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:55