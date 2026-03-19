Speyer – Vorfahrt genommen – Unfall zwischen Pedelec und E-Scooter

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag, gegen 12:40 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Wormser Straße mit einem Sozius (Mitfahrer) auf dem Gehweg entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in Richtung St.Guido-Stifts-Platz. An der Einmündung der für Fahrräder in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Eurichsgasse fuhr eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin ohne auf den Gehweg zu achten in die Wormser Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder, infolge dessen die 71-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

In diesem Zusammenhang weißt die Polizei in Bezug auf E-Scooter auf folgendes hin:

– Das Mindestalter für die Nutzung eines E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum ist 14 Jahre

– Innerorts sind Radwege, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen zu nutzen, sollten diese nicht vorhanden sein, dann ist die Fahrbahn zu nutzen

– Es darf nur eine Person auf dem E-Scooter fahren

– Analog zur Nutzung anderer Fahrzeuge ist die Nutzung eines Handys während der Fahrt nicht erlaubt, das Fahren und Alkohol- und

Drogeneinfluss ist untersagt, die Promillegrenzen gelten entsprechend.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 13:39