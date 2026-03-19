Speyer – Gleiche Chancen durch Kiwanis Schulranzenspende

Speyer/etropolregion Rhein-Neckar. Der erste Schultag ist für jedes Kind ein Meilenstein, doch eine gute Ausrüstung für manche Familie finanziell kaum zu stemmen. Damit ein glücklicher Schulstart aber nicht am Geldbeutel scheitert, hat der Kiwanis-Club Speyer auch in diesem Jahr pünktlich vor Ostern seine traditionelle Schulranzenaktion durchgeführt. Insgesamt 85 zukünftige Erstklässler aus einkommensschwachen Familien dürfen sich über einen modernen, ergonomischen Ranzen freuen, der mit Mäppchen, Turnbeutel, Brotdose, Trinkflasche und Sicherheitszubehör bestückt wurde. Auch zwei Schulrucksäcke für Teenies und einige Schultaschen für zukünftige Bedarfe wurden bereitgestellt. „Die Organisation der Aktion läuft in Abstimmung mit den Speyerer Kitas und Horten, vollkommen anonym“, erklärt der Club. 16 Einrichtungen hatten vorab ihren Bedarf gemeldet. Die Übergabe erfolgte am 18. März bei Straub Catering Artists an die Vertreter der jeweiligen Einrichtung im Beisein von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Finanziert wird das Projekt maßgeblich durch das ehrenamtliche Engagement der Kiwanis-Mitglieder über das ganze Jahr hinweg. Die Erlöse aus dem Adventskalender-Verkauf und dem Abend „Literatur & Genuss“ bilden das finanzielle Fundament. Angesichts der steigenden Preise ist der Club aber auch sehr dankbar für Spenden der Bauchhenß-Spies-Stiftung sowie privater Förderer. Unter dem internationalen Motto „Serving the Children of the World“ engagieren sich weltweit rund 450.000 Kiwanis-Mitglieder für das Wohl von Kindern. Die Schulranzenaktion ist eines der Projekte, mit dem der Kiwanis-Club Speyer diesen Leitgedanke jedes Jahr lokal umsetzt, damit die Freude an Schule und Bildung nicht schon am ersten Schultag am Geldbeutel scheitert.

Quelle

Text: Nicole Kaminsky

Bild: Hermann Lepold

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 10:23