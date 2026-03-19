Sinsheim – BAB 6 – Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen – zwei Personen leicht verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden wurden am Mittwochmorgen auf der A 6 bei Sinsheim zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Eine 36-jährige Frau wollte gegen 8:15 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim mit ihrem Tesla auf die A 6 in Richtung Heilbronn auffahren. Dabei versuchte sie, zwischen zwei Sattelzügen auf die rechte Fahrspur zu wechseln, schätzte jedoch den Abstand zum nachfolgenden Sattelzug falsch ein und kollidierte mit diesem. In der Folge wurde der Tesla nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert und drehte sich um die eigene Achse. Anschließend kollidierte das Fahrzeug auf der linken Fahrspur mit einem Skoda und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Zudem stieß der Sattelzug beim Versuch, dem Tesla auszuweichen, mit einem Opel zusammen. Durch den Unfall wurden sowohl die Tesla-Fahrerin als auch der 61-jährige Fahrer des Skoda leicht verletzt. Die 36-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tesla und der Skoda waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Abschleppmaßnahmen waren bis etwa 9:50 Uhr alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. Der Verkehr wurde über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern. Die weiteren Unfallermittlungen werden von der Autobahnpolizei Walldorf durchgeführt.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 13:56