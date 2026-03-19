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Foto1 GRN Klinik Schwetzingen Besuch Schulsanitätsdienst
19.03.2026, 22:21 Uhr

Schwetzingen – Einblicke in Notfall- und Intensivmedizin Schulsanitätsdienst des Hebel-Gymnasiums zu Gast in der GRN-Klinik Schwetzingen

Foto1 GRN Klinik Schwetzingen Besuch Schulsanitätsdienst
Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie läuft eine Operation ab? Was geschieht im Schockraum? Und welche Maßnahmen können im Ernstfall Leben retten? Mit diesen und vielen weiteren Fragen besuchten rund zwanzig Schülerinnen und Schüler des Schulsanitätsdienstes des Hebel-Gymnasiums die GRN-Klinik Schwetzingen und erhielten dabei spannende Einblicke in die Welt der Notfall- und Intensivmedizin.

Begrüßt wurde die Gruppe von Dr. Julian Sänger, leitendem Oberarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. In einem lebendigen und praxisnahen Austausch gab er zunächst Einblicke in seinen beruflichen Werdegang, den Klinikalltag und seine Tätigkeit im Notarztdienst. Anschließend beantwortete er ausführlich die zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler – von der Organisation eines Krankenhauses über medizinische Fachbereiche bis hin zu typischen Abläufen in der Notfallversorgung.

Neben den fachlichen Aspekten sprach Dr. Julian Sänger auch die Herausforderungen des ärztlichen Berufs an. Er betonte die Bedeutung einer offenen Fehlerkultur, die Notwendigkeit von Psychohygiene im Arbeitsalltag sowie einen respektvollen und würdevollen Umgang mit Patientinnen und Patienten. „Es geht nicht nur darum, medizinisch auf höchstem Niveau zu handeln – entscheidend ist ebenso, stets die Würde des Menschen im Blick zu behalten“, so Dr. Sänger.

Besonders eindrücklich war für die Jugendlichen die Auseinandersetzung mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Dr. Sänger machte deutlich, wie entscheidend die Wiederbelebung durch Laien sein kann: „Man kann bei einer Reanimation kaum etwas falsch machen – Hauptsache, man handelt.“

Foto2 GRN Klinik Schwetzingen Besuch Schulsanitätsdienst
Ein Höhepunkt des Besuchs war der praktische Teil: Die Schülerinnen und Schüler konnten selbst ausgewählte intensiv- und notfallmedizinische Maßnahmen ausprobieren, darunter die Intubation mithilfe moderner Videolaryngoskopie. So wurde theoretisches Wissen unmittelbar erfahrbar.

„Für unsere Schülerinnen und Schüler war es eine sehr wertvolle Erfahrung, medizinische Abläufe nicht nur theoretisch zu besprechen, sondern vor Ort zu erleben und selbst auszuprobieren“, erklärte Hannes Steffen Henn, Leiter des Schulsanitätsdienstes und Lehrer für Deutsch und Chemie am Hebel-Gymnasium Schwetzingen. „Solche Einblicke stärken das Verständnis und motivieren nachhaltig für das Engagement im Schulsanitätsdienst. Am Hebel-Gymnasium haben wir Wiederbelebungstrainings fest im Schulcurriculum verankert.“

Bildunterschriften:
Foto1: Besuch des Schulsanitätsdienstes des Hebel-Gymnasiums in der GRN-Klinik Schwetzingen. Dr. Julian Sänger gibt spannende Einblicke in den Klinikalltag. Quelle: GRN-Klinik Schwetzingen
Foto2: Die Schulsanitäter Benjamin (l.) und Marcel (m.) probieren Maßnahmen der Atemwegssicherung aus. Dr. Julian Sänger (r.) leitet an. Quelle: Hebel-Gymnasium Schwetzingen

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 22:21

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