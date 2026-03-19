Schifferstadt – Schifferstadt trödelt wieder: Hofflohmarkt am 9. Mai mit bis zu 200 teilnehmenden Höfen



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Von 9 bis 14 Uhr im gesamten Stadtgebiet stöbern, feilschen und Schätze finden

Am Samstag, den 9. Mai 2026, ist es wieder so weit: Ganz Schifferstadt wird zum Marktplatz!

Von 9 bis 14 Uhr laden bis zu 200 Höfe im gesamten Stadtgebiet zum großen Hofflohmarkt

ein. Private Anbieterinnen und Anbieter öffnen ihre Tore und bieten alles an, was

Dachböden, Keller und Garagen hergeben – von Trödel über Raritäten bis hin zu Spielzeug

und Kleidung.

Was als kleine Privatinitiative begann, hat sich längst zu einem stadtweiten Ereignis

entwickelt. Seit 2024 liegt die Organisation beim Stadtmarketing, das mit gezielten

Werbemaßnahmen für eine noch größere Bekanntheit sorgt.

"Der Hofflohmarkt zeigt, wie viel Freude es macht, Schätze wiederzuverwenden und Neues

im Alten zu entdecken. Damit leisten wir gemeinsam einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit –

und erleben dabei ein buntes, lebendiges Stadtleben," so das Stadtmarketing.

Wer am Hofflohmarkt als Verkaufsstelle teilnehmen möchte, kann sich anmelden unter

www.schifferstadt.de/hofflohmarkt. Ab Mitte April verschickt das Stadtmarketing Flyer,

Plakate und Luftballons an alle teilnehmenden Höfe.

Für alle Besucherinnen und Besucher steht am Veranstaltungstag online eine

Übersichtskarte bereit. Dort sind die teilnehmenden Höfe aufgelistet, viele sogar mit

Angebotskategorien, um gezielt nach Lieblingsstücken suchen zu können.

Die Stadtverwaltung freut sich auf rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:46