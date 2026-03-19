Schifferstadt – Osterhasen setzen sich für faire Kakaopreise ein

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Während Schokoladenunternehmen zu Ostern Rekordumsätze erzielen und die

Schokoladeneier bei uns weiter teuer sind, sinkt der Kakaopreis auf dem Weltmarkt rapide

und die schwierige Lage der Kakaobäuerinnen und -bauern verschärft sich weiter.

Mehr als 1,5 Millionen Kinder arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen, weil

die Eltern auf den Zusatzverdienst der Kinder angewiesen sind, um überleben zu können.

In Schifferstadt sammeln die „Osterhasen“ vom Weltladen und der Fairtrade Stadt

Arbeitsgruppe auf dem Wochenmarkt am Freitag, 27. März zwischen 10 und 12 Uhr

Unterschriften für einen Appell an Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer. Gemeinsam

mit dem INKOTA Netzwerk und vielen anderen Organisationen fordern sie faire,

kostendeckende Preise entlang der gesamten Agrarlieferkette in der anstehenden Reform

der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken aufzunehmen – und natürlich gibt es

auch kleine FAIRsucherle.

Das INKOTA Netzwerk ist eine entwicklungspolitische Organisation, die mit politischen

Kampagnen und in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen im globalen Süden Hunger

und Armut bekämpft und für eine gerechte Globalisierung eintritt. INKOTA stärkt Menschen

im globalen Süden, damit sie sich selbstbestimmt von Hunger und Armut befreien können.

Mit der Kampagne Make Chocolate Fair! setzt sich INKOTA für bessere Arbeits- und

Lebensbedingungen für Kakaobauernfamilien ein und fordert das Ende ausbeuterischer

Kinderarbeit.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:48