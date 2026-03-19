Schifferstadt – Kita am Wald versteigert kreative Ostereier für den guten Zweck



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Farbenfroh, kreativ und mit viel Herz gestaltet: Die Kinder und das Team der Kita am Wald

haben drei große Ostereier kunstvoll bemalt, die nun für einen guten Zweck versteigert werden.

Der Erlös der Versteigerung kommt gleich mehreren Projekten zugute. Ein Teil geht an die

Patenkinder Felix und Felizitas in Burkina Faso und unterstützt damit direkt deren Lebens-

und Bildungssituation. Darüber hinaus wird ein Anteil an das Hilfswerk Misereor gespendet,

das in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf Projekte in Kamerun legt.

Doch auch vor Ort soll die Aktion nachhaltig wirken: Ein Teil der Einnahmen bleibt in der Kita

am Wald. Geplant ist die Finanzierung einer selbstgebauten Outdoorküche sowie einer

Leselounge für die Kinder.

Interessierte können bis zum 30. März ihr Gebot per E-Mail an kitaamwald@schifferstadt.de

senden.

Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:43