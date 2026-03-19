Schifferstadt – Alternierendes Parkraumkonzept in der Herzog-Otto-Straße reduziert Tempo und erhöht die Verkehrssicherheit

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Für mehr Verkehrssicherheit und eine geregeltere Geschwindigkeit soll das neue

alternierendes Parkraumkonzept in der Herzog-Otto-Straße im Schifferstader Süden sorgen,

welches in den kommenden Wochen umgesetzt wird.

Die rund 1,3 km lange Straße erstreckt sich als Tempo-30-Zone vom Kreisel am Südbahnhof

vorbei am Schwanenweiher und am Waldfriedhof bis zur Einmündung in den Waldspitzweg.

Entlang dieser Strecke werden 63 klar markierte Parkflächen eingerichtet. Weitere

Parkmöglichkeiten stehen am Waldfriedhof und am Schwanenweiher zur Verfügung.

Grund für diese Maßnahme war die wiederholte Beobachtung, dass der vorgeschriebene

Abstand von fünf Metern vor und hinter Straßeneinmündungen häufig nicht eingehalten

wurde und gegenüberliegenden Einmündungen der Seitenstraßen teilweise zugeparkt

waren, was den fließenden Verkehr behindert. Ebenso war eine erhöhte Geschwindigkeit

der Autofahrer festzustellen.

„Vorerst wird eine provisorische Markierung mit gelben Bodenzeichen angebracht, da es sich

um eine einjährige Testphase handelt“, erklärt der zuständige Beigeordnete Dieter

Weißenmayer. Nach einem Jahr sollen die gewonnen Erkenntnisse ausgewertet und über

eine dauerhafte Umsetzung entschieden werden.

An der Erstellung des Parkraumkonzeptes waren neben der Polizei und dem Radfahrer- und

Fußgängerbeauftragten der Stadt auch die Feuerwehr Schifferstadt und die

Ordnungsbehörde beteiligt. Diese enge Abstimmung hilft, dass unterschiedliche

Anforderungen berücksichtig und tragfähige Lösungen gefunden werden.

Anregungen von Anwohnern, Bodenschwellen zur Geschwindigkeitsregulierung einzubauen,

konnte Beigeordneter Dieter Weißenmayer nicht nachkommen, da die Herzog-Otto-Straße

als Rettungsweg genutzt wird und Bodenschwellen die Einsatzfahrzeuge deutlich

verlangsamen – und damit im Ernstfall wertvolle Zeit kosten würden.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:47