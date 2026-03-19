Rinnthal – Nächtliche B10-Kontrolle ohne Beanstandung

Rinnthal/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im genannten Zeitraum (19.03.2026, 02:50 Uhr bis 03:30 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt drei Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Alle konnten eine Berechtigung vorweisen, sodass die Kontrollen erfreulicherweise ohne Beanstandungen durchgeführt werden konnten.
Quelle
Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 09:14