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19.03.2026, 19:46 Uhr

Pfalz – Schafschur fachgerecht erlernen

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Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Praxiskurse am Hofgut Neumühle

Die fachgerechte Schafschur ist ein zentraler Bestandteil der Schafhaltung – sowohl im Hinblick auf das Tierwohl als auch auf die Gesundheit der Tiere. Um Grundlagen und Techniken dieses Handwerks praxisnah zu vermitteln, bietet das Hofgut Neumühle am Donnerstag, den 16. April 2026, sowie am Freitag, den 17. April 2026, das Seminar „Einführung in die praktische Schafschur“ an.

Im Mittelpunkt des eintägigen Kurses steht das sichere und ruhige Handling der Schafe als auch das Erlernen verschiedener Schurtechniken. Behandelt werden unter anderem Vollschur, Schwanzschur, Bank- und Bodenschur sowie der fachgerechte Umgang mit der gewonnenen Wolle. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Gebrauch und der Pflege von Schermaschinen. Für die Dauer des Kurses stehen unterschiedliche Maschinen zum Ausprobieren zur Verfügung, um ein Gefühl für Technik und Handhabung zu entwickeln. Eigene, gereinigte und desinfizierte Geräte können ebenfalls mitgebracht werden. Das Seminar wird von erfahrenen Schafscherern sowie von Andreas Walter, Schäfermeister am Hofgut Neumühle, begleitet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 230 Euro inklusive Verpflegung. Veranstaltungsort ist die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle des Bezirksverband Pfalz in Münchweiler an der Alsenz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Teilnahmebescheinigung wird ausgestellt. Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Online-Formular auf der Website des Hofguts Neumühle unter www.hofgut-neumuehle.de. Weitere Informationen sind ebenso dort zu finden. Bei Fragen steht Beate Hlawitschka unter 06302-603-22 oder b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de zur Verfügung.

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 19:46

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