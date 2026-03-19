Mannheim – Starker Schulterschluss für den Schienenknoten Rhein-Neckar



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich in den

vergangenen Wochen mit Nachdruck an den Bundesverkehrsminister gewandt, um auf die Dringlichkeit beim Ausbau des Schienenknotens

Rhein-Neckar hinzuweisen.

In einem gemeinsamen Schreiben von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann und

Staatssekretärin Elke Zimmer Ende Januar sowie einem weiteren

Schreiben der rheinland-pfälzischen Mobilitätsministerin Katrin Eder

Anfang März fordern die Länder den Bund auf, die Finanzierung für

wichtige Maßnahmen im Schienenknoten Rhein-Neckar sicherzustellen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) begrüßt diesen

gemeinsamen Vorstoß ausdrücklich. Der Schulterschluss der beiden

Länder unterstreiche die große Bedeutung des Projekts für die

gesamte Metropolregion Rhein-Neckar sowie für den nationalen und

europäischen Schienenverkehr.

Der Schienenknoten Rhein-Neckar zählt zu den wichtigsten

Verkehrsdrehscheiben im europäischen Schienennetz. Er verbindet

Baden-Württemberg mit großen Teilen Deutschlands und Europas und

ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V). Gleichzeitig

befindet sich hier mit dem zweitgrößten Rangierbahnhof Deutschlands

sowie dem zweitgrößten deutschen Binnenhafen eine zentrale

Drehscheibe des europäischen Güterverkehrs, von dem die Wirtschaft

im gesamten Südwesten profitiert. Der Schienenknoten ist aufgrund

der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Gesamtregion seit

einigen Jahren erheblich überlastet, weil die Infrastruktur nicht

ausreichend an die erhöhten Zugzahlen angepasst wurde.

Die vorhandenen Engpässe wirken sich auf den Personen- und

Güterverkehr in weiten Teilen Süddeutschlands aus.

„Der Ausbau des Schienenknotens Rhein-Neckar ist nicht nur ein

regionales Projekt, sondern von zentraler Bedeutung für den

Bahnverkehr in ganz Deutschland“, erklärt Christian Specht,

Vorsitzender des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar

(ZRN) und Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. „Dass Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz hier gemeinsam gegenüber dem

Bund auftreten, ist ein starkes Zeichen für die gesamte Region.

Das Schreiben der beiden Länder unterstreicht, wie wichtig unser

länderübergreifender Zweckverband auch nach 42 Jahren ist, um

gemeinsam die Landesgrenzen immer wieder überwinden zu können.“

Aus Sicht des VRN ist es entscheidend, dass die zahlreichen

Einzelmaßnahmen koordiniert umgesetzt werden. „Der

Schienenknoten Rhein-Neckar ist ein komplexes Infrastrukturprojekt

mit vielen miteinander verzahnten Bausteinen, die bisher aber leider in

diversen Einzelprojekten getrennt voneinander geplant und von

unterschiedlichen Stellen bei der DB verantwortet werden. Diese

Zersplitterung kostet Zeit und steht einer in sich schlüssigen

nachhaltigen Gesamtlösung im Weg. Deshalb braucht es eine klare

Bündelung der Maßnahmen in einer Projektgesellschaft, damit

Planung, Finanzierung und Umsetzung effizient gesteuert werden

können“, macht Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH,

deutlich.

Gleichzeitig betont er die Bedeutung eines leistungsfähigen

neuen Tunnels für die Zukunft des regionalen und überregionalen

Bahnverkehrs. „Der von der DB unter dem Mannheimer Hauptbahnhof

geplante Tunnel kann seine volle Wirkung nur entfalten, wenn er auch

über Bahnsteige verfügt und damit für Fahrgäste nutzbar ist. Die

Tunnelbahnsteige ersparen erhebliche Umbaukosten im Ostkopf des

Hauptbahnhofes und würden die Kapazität des Gesamtknotens so

erheblich entlasten, dass nicht nur die bereits bestehenden Engpässe

aufgelöst werden können, sondern auch in den kommenden

Jahrzehnten der Schienenverkehr in der Region weiter wachsen kann“,

so der VRN-Geschäftsführer weiter.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar unterstützt daher die Forderung

der beiden Länder an den Bund, kurzfristig die notwendigen

finanziellen Mittel für die bauvorbereitenden Maßnahmen

bereitzustellen. Der Ausbau des Schienenknotens Rhein-Neckar ist ein

Schlüsselprojekt für eine leistungsfähige, zuverlässige und

klimafreundliche Schieneninfrastruktur in Deutschland und Europa.

Weitere Informationen zur Initiative „Schienenknoten Rhein-Neckar“

sind auf der Website des VRN unter folgendem Link abrufbar:

www.vrn.de/schienenknoten

Quelle: Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:41