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07 26 VRN begrüßt Schulterschluss der LÄnder c VRN GmbH
19.03.2026, 21:41 Uhr

Mannheim – Starker Schulterschluss für den Schienenknoten Rhein-Neckar

07 26 VRN begrüßt Schulterschluss der LÄnder c VRN GmbH
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich in den
vergangenen Wochen mit Nachdruck an den Bundesverkehrsminister gewandt, um auf die Dringlichkeit beim Ausbau des Schienenknotens
Rhein-Neckar hinzuweisen.

In einem gemeinsamen Schreiben von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann und
Staatssekretärin Elke Zimmer Ende Januar sowie einem weiteren
Schreiben der rheinland-pfälzischen Mobilitätsministerin Katrin Eder
Anfang März fordern die Länder den Bund auf, die Finanzierung für
wichtige Maßnahmen im Schienenknoten Rhein-Neckar sicherzustellen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) begrüßt diesen
gemeinsamen Vorstoß ausdrücklich. Der Schulterschluss der beiden
Länder unterstreiche die große Bedeutung des Projekts für die
gesamte Metropolregion Rhein-Neckar sowie für den nationalen und
europäischen Schienenverkehr.

Der Schienenknoten Rhein-Neckar zählt zu den wichtigsten
Verkehrsdrehscheiben im europäischen Schienennetz. Er verbindet
Baden-Württemberg mit großen Teilen Deutschlands und Europas und
ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V). Gleichzeitig
befindet sich hier mit dem zweitgrößten Rangierbahnhof Deutschlands
sowie dem zweitgrößten deutschen Binnenhafen eine zentrale
Drehscheibe des europäischen Güterverkehrs, von dem die Wirtschaft
im gesamten Südwesten profitiert. Der Schienenknoten ist aufgrund
der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Gesamtregion seit
einigen Jahren erheblich überlastet, weil die Infrastruktur nicht
ausreichend an die erhöhten Zugzahlen angepasst wurde.

Die vorhandenen Engpässe wirken sich auf den Personen- und
Güterverkehr in weiten Teilen Süddeutschlands aus.
„Der Ausbau des Schienenknotens Rhein-Neckar ist nicht nur ein
regionales Projekt, sondern von zentraler Bedeutung für den
Bahnverkehr in ganz Deutschland“, erklärt Christian Specht,
Vorsitzender des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar
(ZRN) und Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. „Dass Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz hier gemeinsam gegenüber dem
Bund auftreten, ist ein starkes Zeichen für die gesamte Region.

Das Schreiben der beiden Länder unterstreicht, wie wichtig unser
länderübergreifender Zweckverband auch nach 42 Jahren ist, um
gemeinsam die Landesgrenzen immer wieder überwinden zu können.“

Aus Sicht des VRN ist es entscheidend, dass die zahlreichen
Einzelmaßnahmen koordiniert umgesetzt werden. „Der
Schienenknoten Rhein-Neckar ist ein komplexes Infrastrukturprojekt
mit vielen miteinander verzahnten Bausteinen, die bisher aber leider in
diversen Einzelprojekten getrennt voneinander geplant und von
unterschiedlichen Stellen bei der DB verantwortet werden. Diese
Zersplitterung kostet Zeit und steht einer in sich schlüssigen
nachhaltigen Gesamtlösung im Weg. Deshalb braucht es eine klare
Bündelung der Maßnahmen in einer Projektgesellschaft, damit
Planung, Finanzierung und Umsetzung effizient gesteuert werden
können“, macht Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH,
deutlich.

Gleichzeitig betont er die Bedeutung eines leistungsfähigen
neuen Tunnels für die Zukunft des regionalen und überregionalen
Bahnverkehrs. „Der von der DB unter dem Mannheimer Hauptbahnhof
geplante Tunnel kann seine volle Wirkung nur entfalten, wenn er auch
über Bahnsteige verfügt und damit für Fahrgäste nutzbar ist. Die
Tunnelbahnsteige ersparen erhebliche Umbaukosten im Ostkopf des
Hauptbahnhofes und würden die Kapazität des Gesamtknotens so
erheblich entlasten, dass nicht nur die bereits bestehenden Engpässe
aufgelöst werden können, sondern auch in den kommenden
Jahrzehnten der Schienenverkehr in der Region weiter wachsen kann“,
so der VRN-Geschäftsführer weiter.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar unterstützt daher die Forderung
der beiden Länder an den Bund, kurzfristig die notwendigen
finanziellen Mittel für die bauvorbereitenden Maßnahmen
bereitzustellen. Der Ausbau des Schienenknotens Rhein-Neckar ist ein
Schlüsselprojekt für eine leistungsfähige, zuverlässige und
klimafreundliche Schieneninfrastruktur in Deutschland und Europa.

Weitere Informationen zur Initiative „Schienenknoten Rhein-Neckar“
sind auf der Website des VRN unter folgendem Link abrufbar:
www.vrn.de/schienenknoten

Quelle: Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:41

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