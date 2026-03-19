Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist Betriebe auf ihre Online-Lehrstellenbörse hin. „Wer Auszubildende oder Praktikanten sucht, hat hier ein wirkungsvolles Forum, um sein Angebot zu zeigen“, sagt das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung, das Ansprechpartner in allen Themen rund um die Ausbildung im Handwerk ist. Auch wer ein Langzeitpraktikum vergeben möchte, kann dies auf der Online-Plattform der Kammer tun.

Ihre freien Plätze können Betriebe ganz schnell und unkompliziert selbst veröffentlichen. Die Lehrstellenbörse ist für Ausbildungsinteressierte und Betriebe kostenfrei und direkt mit der App „Lehrstellenradar“ verknüpft, die von potenziellen Auszubildenden gerne verwendet wird. „Zusätzlich melden wir die freien Stellen an die Agentur für Arbeit“, sagt Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater Leonard Kopp. „Aber natürlich nur, wenn der Betrieb dies wünscht.“ So käme ein weiterer Kanal zum Einsatz, der die Reichweite zusätzlich vergrößere.

Das Stellenangebot wird von der Handwerkskammer auch auf Messen und Veranstaltungen mitgebracht und damit noch breiter gestreut. Unter anderem ist die Stellenbörse auch bei „Handwerk im Rampenlicht“, dem Ausbildungs-Event der Handwerkskammer in der Bildungsakademie am 20. März 2026, in Form einer Jobwand zu sehen. Somit können Handwerksbetriebe mit nur einem Eintrag mindestens vier Portale mit ihrem Ausbildungsangebot bespielen und damit die Erfolgschancen beim Finden von geeigneten Kandidaten erhöhen.

Übrigens: Wer nicht so recht weiß, wie er den Text für ein Stellenangebot formulieren soll, erhält auch dabei Unterstützung vom Team der Handwerkskammer. „Auch das gehört zu unserem Service“, so Leonard Kopp. „Wir helfen gerne bei der Formulierung von passenden Stichworten für das Betriebsprofil.“ Darüber hinaus gibt die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung auch Tipps für Bewerbungsgespräche und zu möglichen Zusatzangeboten zur Bindung von Auszubildenden.

Lehrstelle ganz einfach selbst veröffentlichen auf www.hwk-mannheim.de/lehrstellenboerse (rechter Bereich „Für Betriebe“).

Informationen und Unterstützung rund um die Lehrstellenbörse und alle weiteren Themen der Ausbildung im Handwerk beim Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim / Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 15:10