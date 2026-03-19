Mannheim – Krötenwanderung: Zahlreiche überfahrene Erdkröten gesichtet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Käfertaler Wald hat die jährliche Amphibienwanderung begonnen. Zahlreiche Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche machen sich derzeit in der Morgen- und Abenddämmerung auf den Weg von ihren Winterquartieren zum Karlsternweiher, um dort zu laichen. Entsprechende Hinweisschilder machen auf die Wanderbewegungen aufmerksam. Mit Beginn der Wanderung wurden dem Naturschutzbund Deutschland bereits mehr als 100 überfahrene Erdkröten gemeldet. Betroffen sind insbesondere die Wege Kastanienallee und Neuer Postweg. Bei beiden handelt es sich nicht um öffentliche Straßen. Das Befahren durch Unbefugte ist daher untersagt. Zum Schutz der Amphibien werden die Kastanienallee und der Neue Postweg zusätzlich mit Sperren versehen. Der Wald ist gut erschlossen, Umleitungen über die Waldwege „Birkenschneise“, „Buckelallee“ und „Ahornallee“ sind ausgeschildert. Die zuständigen Stellen appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, die bestehenden Verkehrsregelungen zu beachten und auf Fahrten in diesen Bereichen zu verzichten.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 15:50