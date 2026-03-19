Mannheim – Festtag 120 Jahre Lutherkirche



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Diakoniekirche Luther feiert am 27. März Jubiläum, Einführung von

Sheida Yavari-Bognar und Spendenübergabe

Die Evangelische Gemeinde Neckarstadt feiert am 27. März

von 14 bis 17 Uhr das 120-jährige Jubiläum der Lutherkirche. Nach Grußworten auch

von Erster Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell wird im Gottesdienst die neue Mit-

arbeiterin Sheida Yavari-Bognar feierlich in ihren Dienst eingeführt. Zudem überreicht

die Gemeinde 6.000 Euro aus dem Projekt „Kaffee & Kleider“ und sozialen Spenden

an sechs soziale Einrichtungen. Anschließend sind alle Gäste bei Getränken und

Häppchen zum Austausch eingeladen.

Verbundenheit, Dank und Zuversicht

Die Gemeinde, berichtet Pfarrerin Judith Natho, blicke dankbar auf 120 Jahre evan-

gelisches Leben zurück. Diese Zeit sei „geprägt von Glauben, Gemeinschaft und der

Hoffnung auf Gottes begleitende Nähe“. Am Festtag unterstreichen historische Einbli-

cke, Beiträge aus dem Gemeindeleben, Spendenübergabe und die Einführung der

neuen Mitarbeiterin die Bedeutung der Lutherkirche für das Quartier.

Sheida Yavari-Bognar: „Ich sehe mich als Brückenbauerin“

Seit 1. Februar 2026 macht sich Sheida Yavari-Bognar nach und nach bei den Akteu-

ren in der Neckarstadt bekannt. „Ich sehe mich als Brückenbauerin“, sagt die Mitar-

beiterin im Bereich Gemeinwesen und Kirche im Quartier, „es ist mir wichtig, für die

Menschen hier ein neues Zusammenfinden zu schaffen.“ Es ginge ihr darum, die

Menschen ohne Vorbedingung ankommen zu lassen. „Das ist ein Thema für viele

Menschen nicht nur hier im Viertel“, ist sie überzeugt. Sie wolle sich dafür einsetzen,

dass die Kulturen miteinander kommunizieren und sich ihre Vielfalt zeigen, beispiels-

weise bei gemeinsamen Veranstaltungen, im Tanzen, in der Stille, im Gebet.

Die Juristin Yavari-Bognar arbeitete im Iran als Anwältin für Familien-, Frauen- und

Strafrecht, bevor sie 2016 nach Deutschland kam. In Hamburg wirkte sie im Umfeld

des Ökumenischen Forum HafenCity und arbeitete als Sozialarbeiterin, Migrationsbe-

raterin und Flüchtlingsbetreuerin bei der evangelischen Kirche und dem Diakonischen

Werk. Von dort bringt die 42jährige Kurdin vielfältige Erfahrung im Bereich der Quar-

tierarbeit mit. Der Liebe wegen zog sie nach Mannheim, wo sie mit ihrem Mann lebt.

„Ich möchte die Menschen ermutigen, selbst aktiv zu werden und zu äußern, was sie

brauchen und das dann auch mitzugestalten“, betont sie. Auch wolle sie vermitteln,

wie wertvoll die Freiheit sei. „Es ist enorm wichtig, dass sich die Menschen bewusst

machen, wie kostbar Freiheit ist. Das betrifft auch Menschen hier aus Deutschland,“

ist sie überzeugt.

120 Jahre Lutherkirche

Die Lutherkirche, die auf 326 jeweils acht Meter langen Betoneisenpfählen steht,

wurde 1903–1906 erbaut und nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1953

rekonstruierend wiederaufgebaut. Eine Besonderheit ist die Voit-Orgel, denn von der

renommierten Firma Voit gibt es weltweit nur noch drei Orgeln. Nachdem die Kirche

immer weniger genutzt wurde, konnte sie dank einer Großspende umgestaltet und

2010 in einer Neukonzeption der damaligen Gemeinde- und Diakoniepfarrerin Anne

Ressel als Diakoniekirche wiedereröffnet werden. Seither bietet sie diakonische An-

gebote wie ein günstiges Café, Begegnungsangebote, regelmäßige Andachten sowie

Räume für Beratung, PC-Nutzung und das Mannheimer Arbeitslosenzentrum MAZ.

Überreichung von 6.000 Euro Spenden

Die Gemeinde überreicht Spendenschecks in Höhe von insgesamt 6.000 Euro aus

Spenden für soziale Zwecke sowie Erlösen des sozialen Projekts „Kaffee und Klei-

der“: 2.000 Euro gehen an die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversi-

cherung (Neckarstadt-West). Der ökumenische Kinderhospizdienst CLARA und die

Aktion für krebskranke Kinder Mannheim erhalten jeweils 1.000 Euro. Je 500 Euro

gehen an die Beratungsstelle AMALIE sowie an den Verein Futteranker Mannheim

e.V.

„Kaffee und Kleider“ bietet gespendete Kleidung zu günstigen Preisen an; dazu gibt

es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Die Veranstaltung findet jeden zweiten

Dienstag im Monat im Gemeindehaus von St. Bonifatius, Weylstr. 5, statt.

Die nächsten Termine sind der 14. April und 12. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Fest 120 Jahre Lutherkirche:

Freitag, 27. März, 14-17 Uhr, mit Grußworten, einem Gottesdienst mit Einführung von

Sheida Yavari-Bognar, Einladung zum Beisammensein, Lutherstr. 2/Ecke Dammstraße.

Sprechzeiten von Sheida Yavari-Bognar:

Mo+Di sowie Do+Fr von 8 bis 13 Uhr. Büro in der Lutherkirche, Lutherstr.2/Ecke

Dammstraße. E-Mail: Sheida.Yavari-Bognar@kbz.ekiba.de. (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 22:28