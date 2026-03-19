Mannheim – Dachstuhlbrand in Rollbühlstraße gelöscht – eine verletzte Person, Ursache noch unklar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Rollbühlstraße.

Update:

In der Rollbühlstraße wurde am Donnerstag gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer, das im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen war, inzwischen vollständig löschen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zur genauen Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen: Die linke Fahrbahn der Rollbühlstraße war vorübergehend gesperrt, konnte jedoch zwischenzeitlich wieder freigegeben werden.

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 16:01