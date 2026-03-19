Mannheim – Aktuell – Feuerwehreinsatz in der Rollbühlstraße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen in der Rollbühlstraße im Einsatz. Weitere Informationen zur Ursache oder dem Ausmaß des Brandes liegen derzeit noch nicht vor.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Rollbühlstraße stadtauswärts komplett gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 15:54