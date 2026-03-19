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19.03.2026, 14:38 Uhr

Ludwigshafen – Ortsvorsteherbüro geschlossen

Mrn news platzhalter logo 5Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt, Gartenstraße 9, ist in der Zeit von Donnerstag, 26. März bis einschließlich Dienstag, 31. März 2026 geschlossen. Ab Mittwoch, 1. April 2026 ist das Ortsvorsteherbüro wieder zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.. In dringenden Fällen ist der Ortsvorsteher, Osman Gürsoy, über E-Mail OV-Nord@Ludwigshafen.de erreichbar.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 14:38

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