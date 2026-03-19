Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund seines schlechten baulichen Zustands muss der Kanal in der Friesenheimer Bauernwiesenstraße saniert werden. Für die weitere Planung der Kanalsanierung sind am Dienstag, 24. März 2026 im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr Kampfmittelsondierungen in der Bauernwiesenstraße zwischen Teichgasse und Luitpoldstraße vorgesehen. Hierfür wird ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer*innen, Kraftfahrzeuge an dem genannten Tag rechtzeitig anderweitig abzustellen. Bei Rückfragen

steht die zuständige Projektleiterin des Wirtschaftsbetriebs der Stadt Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Yan Cai, unter der Telefonnummer 0621 504-6814 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 14:41