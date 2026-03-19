Ludwigshafen – Einbrüche in Wohnungen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag (18.03.2026), zwischen 12 und 13 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße (Höhe Rottstraße) ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 17:00 und 17:15 Uhr wurde in eine Wohnung in der Rohrlachstraße (zwischen Schanzstraße und Bürgermeister-Grünzweig-Straße) eingebrochen. Hierbei wurde ebenfalls Schmuck gestohlen. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 13:42