Ludwigshafen – Anwohnerveranstaltung zu fortschreitenden Arbeiten in der Frankenthaler Straße angesetzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zuge der voranschreitenden Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße besteht am Mittwoch, 25. März 2026, um 16.30 für Anwohner*innen wieder die Möglichkeit, ihre Fragen und Anliegen zu diesem Großprojekt an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) zu richten. Treffpunkt für die Veranstaltung ist wie üblich der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.

Quelle

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 14:24