Landau – Parken im Landauer Flieger- und Malerviertel: Stadt lädt zur Infoveranstaltung ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann das Parken übersichtlicher gestaltet und mehr Parkraum für
Anwohnende geschaffen werden?
Diese Frage beschäftigt viele Menschen im Landauer Flieger- und Malerviertel – und genau dazu lädt die Stadt nun zu einer
Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger ein. Am Donnerstag,
26. März, findet diese von 18 bis 20 Uhr in der Berufsbildenden Schule Landau
(BBS) in der August-Croissant-Straße 27 statt.
Hintergrund ist die geplante Einführung der Parkraumbewirtschaftung zum 1. Juli
2026 in bislang noch nicht bewirtschafteten Bereichen der Parkquartiere Nord
und Nordost. Die Parksituation in diesen Vierteln hat sich in den vergangenen
Jahren spürbar verschärft: Der Parkdruck nimmt zu, gleichzeitig weichen viele
Fahrzeuge aus angrenzenden, bereits gebührenpflichtigen Zonen in die
Wohngebiete aus. Gerade im Malerviertel führt das immer wieder zu
ungeordnetem Parken – etwa auf Gehwegen.
Die Stadt möchte hier für mehr Klarheit und Ordnung sorgen. Geplant ist unter
anderem die Einrichtung eingeschränkter Halteverbotszonen mit klar
gekennzeichneten Flächen, in denen mit Parkschein geparkt werden darf. Ziel ist
es, den vorhandenen Raum besser zu nutzen, das Parken übersichtlicher zu
gestalten und die Verfügbarkeit von Parkplätzen insbesondere für
Anwohnerinnen und Anwohner zu verbessern. Auch das Potential vorhandener
privater Stellplätze soll künftig stärker genutzt werden.
Bei der Informationsveranstaltung stellt die städtische Mobilitätsabteilung die
konkreten Planungen vor. Im Anschluss haben alle Teilnehmenden die
Möglichkeit, Fragen zu stellen, Hinweise zu geben und sich direkt mit den
zuständigen Mitarbeitenden auszutauschen.
Bildunterschrift: Mit einem Parkraumanagement möchte die Stadt Landau für
mehr Klarheit und Ordnung im Flieger- und Malerviertel sorgen. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 22:16